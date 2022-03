Guidonia, fondi per la casa rifugio delle donne vittime di violenza

Il Comune di Guidonia Montecelio si aggiudica il bando di 160mila della Regione Lazio per la realizzazione di una casa rifugio delle donne vittime di violenza.

“Stiamo parlando di un immobile entrato in possesso dell’Ente perché sequestrato alla criminalità organizzata e che nelle intenzioni della nostra Amministrazione andava riutilizzato a scopo socio-assistenziale per le donne vittime di violenza- dichiara il Sindaco Michel Barbet- per questo, quindi, ci siamo interfacciati da tempo con la Regione Lazio al fine di ottenere proprio questo. Il mio ringraziamento va all’ex Assessore al Sociale Elia Santori che ha seguito l’iter amministrativo dall’inizio ed all’attuale Assessore alle Pari Opportunità Rosaria Morroi che lo ha completato. Un presidio prezioso e che mancava nella nostra Città”.

“Questo importante finanziamento, che avevamo annunciato nell’evento il Sa8 delle Donne dell’8 marzo, fa sì che la casa rifugio di Guidonia Montecelio possa rappresentare il completamento di un progetto ad ampio respiro a tutela delle donne vittime di violenza, che vede già altre strutture e servizi presenti sul nostro territorio (il Centro Antiviolenza Distrettuale, lo spazio di ascolto, informazione ed orientamento per le vittime di violenza presso il Tribunale di Tivoli e lo sportello antiviolenza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Tivoli dedicato al codice rosa), entrando a pieno titolo nel circuito delle strutture socio-assistenziali pubbliche. Oltre a questo, inoltre, sono stati riconosciuti anche 67mila euro per il funzionamento del Centro Anti Violenza. Tutto a riprova dell’interessamento dell’Amministrazione comunale oltre che di quella Regionale per la cura ed il sostegno delle donne del territorio”- conclude Barbet.

“Gli uomini e le donne passano, quel che resta sono le buone prassi – scrive l’assessore Morroi in un post si Facebook – aprire una casa rifugio per donne maltrattate sul territorio è la risposta più coerente che si può dare al genere femminile sempre più socialmente, fisicamente e finanziariamente “massacrato” dalla Pandemia prima e dalla crisi economica poi.