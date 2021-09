Scoppia il caso sui fondi alle associazioni senza avviso pubblico a Guidonia Montecelio. L’annuncio della ripartenza della cultura con il sostegno ai progetti delle realtà del territorio scatena la polemica. Al centro della querelle in particolare il contenuto della delibera 79 del 3 settembre con cui l’amministrazione cinque stelle ha dato il via libera ai contributi. Oltre ai 15mila euro per la Gsm Eventi (la società che gestisce il teatro) che si sta occupando di una serie di spettacoli dal vivo che andranno avanti fino a metà settembre, gli assessori hanno poi stanziato altri fondi. Tre iniziative in base ad altrettante note presentate dalle associazioni tra fine luglio e i primi di agosto. Le note sono appunto proposte di progetto di eventi con richiesta di finanziamento: il comitato festeggiamenti Guidonia 7mila euro, l’associazione Alcyone 5mila e Lettori virali 3mila euro.

A creare scompiglio sui social e nelle stanze della politica è la scelta del Comune di procedere in via diretta senza avviso pubblico, l’amministrazione ha cioè approvato i progetti che sono stati presentati direttamente dalle associazioni. Nulla di vietato, ma per il consigliere Claudio Caruso un ennesimo tradimento dei valori del movimento cinque stelle che si è sempre battuto contro la logica dei finanziamenti diretti. Il consigliere, che oggi sta con L’Alternativa c’è che raccoglie a livello nazionale gli ex pentastellati, punta il dito contro il metodo. Caruso adesso chiede il ritiro della delibera e un avviso pubblico per dare l’opportunità a tutte le associazioni di accedere ai fondi.

“La scelta di questa Amministrazione è vaga, le risposte che mi sono pervenute in Commissione Cultura sono quelle che questi importi sono stati dati in base a dei progetti presentati, ma non c’era il pre-dissesto? E tutte quelle Associazioni che in questi anni hanno presentato progetti chiedendo un aiuto come mai sono stati mandate a casa? Ritengo che quando ci sia la disponibilità economica in favore degli eventi bisogna fare una manifestazione d’interesse, e premiare il miglior progetto se non dividere per tutti l’importo a disposizione in modo da aiutare tutte le Associazioni che si fanno avanti; e invece l’Amministrazione prende delle Associazioni e premia questi progetti senza capire se ce ne sono altri depositati oppure se altre Associazioni hanno in mente di svolgere eventi sul territorio”.

“Ora invito tutte le Associazioni e tutti i Parroci del nostro Comune ad inviare all’Amministrazione progetti per eventi che vogliono svolgere sul territorio, perché ritengo che sia giusto ed opportuno compartecipare economicamente con tutte le Associazioni e Parrocchie di Guidonia Montecelio.

Un tempo abbiamo gridato allo scandalo quando qualche Amministrazione compartecipava economicamente agli eventi perché non lo ritenevamo opportuno, ed ora svolgiamo lo stesso gioco? Non ci permettiamo di pubblicare una manifestazione d’interesse per dare la possibilità a tutti di essere aiutati?!”