Guidonia, firmato accordo con i periti industriali

Il Sindaco Michel Barbet ed il Presidente dell’Ordine dei Periti Industriali di Roma e Provincia Giovanni De Baggis hanno firmato un accordo tra il Comune di GuidoniaMontecelio e l’ordine che prevede la realizzazione di progetti in ambito ambientale.

“Il focus principale frutto della convenzione – spiegano gli Assessori all’Ambiente Antonio Correnti e all’Urbanistica Chiara Amati – sarà principalmente rivolto alla qualità dell’ambiente, alla gestione intelligente dell’energia e dell’economia circolare, nonché, con particolare attenzione alle tematiche antincendio, ai progetti di pianificazione e governance del territorio”.

“Prosegue la collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e gli ordini professionali – continua il Sindaco Michel Barbet- nell’ottica di efficientare la macchina amministrativa con l’apporto di professionisti di settore e di fornire servizi migliori ai nostri cittadini”.

“Ringraziamo l’Amministrazione Comunale di Guidonia Montecelio per la firma dell’accordo odierno – conclude il Presidente De Baggis – preludio di una collaborazione tra l’ordine e l’Ente, che sarà proficua e porterà vantaggi per entrambi con una progettualità rivolta ai temi della transizione ecologica”.