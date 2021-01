Guidonia, fiamme in un appartamento a Setteville

Incendio in un appartamento di Setteville a Guidonia Montecelio, il rogo è divampato in un palazzo di via Giusti. “Tanta paura e diversi danni negli appartamenti, alcuni feriti lievi e fortunatamente nessuna vittima, è questo il bilancio dell’incendio che si è sviluppato poco fa in un appartamento di via Giusti a Setteville di Guidonia”. Lo fa sapere il sindaco Michel Barbet. “Sul posto stanno intervenendo in questo momento i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, la Polizia locale ed un’auto medica. Insieme alla Protezione Civile stiamo coordinando l’assistenza a quanti non potranno passare la notte nelle loro abitazioni”.