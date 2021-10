C’è chi accosta la macchina per leggere meglio il manifesto: la foto del Comune di Guidonia Montecelio campeggia sotto la scritta “Felicitazioni di compromessi sposi” con i due simboli che richiamano 5S e Pd. Erano già sulle plance quando l’intesa del nuovo governo che dovrebbe formalmente nascere nelle prossime ore con la nomina degli assessori, è diventata ufficiale. La firma del manifesto è del portavoce di circolo di Fratelli d’Italia Adalberto Bertucci che poi commenta: “Svanito l’effetto sorpresa, resta la delusione e la preoccupazione sulla reale capacità di amministrare Guidonia, non solo singolarmente ma insieme, PD e M5S. Quello che solo a marzo 2021 sembrava per il rappresentante provinciale Maugliani “Impossibile!” ora è uno sposalizio fatto di compromessi che non promette altro se non quelle disfatte che continuiamo a vivere nella terza città del Lazio. Passata questa ‘nuova stagione’, vi aspettiamo per i commiati a primavera con il governo di centrodestra”.