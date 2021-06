Favorire la conoscenza della natura e dei problemi di tutela ambientale. Questo l’obiettivo della Fedra di Guidonia, presieduta da Sergio Ragusa, che lancia una campagna di selezione di nuovi ispettori ambientali. Con un vasto campo d’azione. Fedra, infatti, è acronimo di “Federazione ecologica per la difesa e il recupero dell’ambiente, della fauna, degli animali, del patrimonio artistico, storico, culturale e protezione civile”.

“L’ispettore Fedra – spiega il vice presidente, Luigi Tarsia – è una persona che vuole impegnare una parte del suo tempo libero nella difesa dell’ambiente e della fauna. Il servizio lavora per scoprirle e dare al candidato l’opportunità di tutelare un territorio anche suo. Occorre una buona conoscenza delle leggi che disciplinano la materia, piena consapevolezza dei propri poteri di intervento, adeguata presa di coscienza dei problemi ambientali del territorio. Per questo il servizio richiederà impegno minimo inderogabile di un servizio settimanale”.

Fedra ricorda che il primo doveroso compito di un ispettore ambientale è quello di informare: “Un’attività fondata sulla prevenzione e sul dialogo ha sicuramente più respiro e genera effetti più duraturi di un’azione di vigilanza puntuale ma fiscale”.

La sede della selezione è in via Roma 145, a Guidonia Montecelio (telefono 349545714)



Requisiti ammissione

Per l’ammissione alla selezione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, età compresa tra i 18 ed i 62 anni, licenza media secondaria, non avere riportato condanne anche non definitive o essere stato destinatario di sanzioni amministrative in materie ambientali, non avere procedimenti penali in corso, residenza e/o domicilio nei Comuni della Città Metropolitana di Roma, essere in possesso della idoneità per l’espletamento del servizio accertata con certificazione medica di sana e robusta costituzione, essere in possesso di patente di guida tipo B.



Presentazione della domanda

L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata esclusivamente tramite la compilazione del modulo di domanda di partecipazione alla selezione sotto riportata. La domanda di iscrizione debitamente compilata e sottoscritta, dovrà pervenire via email al seguente indirizzo: fedra.guidonia@gmail.com, oppure a mano entro il 30.06.2021 al seguente indirizzo: UFFICIO AMMINISTRATIVO F.E.D.R.A. – NUCLEO TUTELA AMBIENTE, via Roma n. 145 – 00012 Guidonia Montecelio.