Guidonia, ecco le giornate ecologiche 2023

Sono 36 le “Giornate ecologiche” che si svolgeranno nel 2023 nelle varie frazioni del comune di Guidonia Montecelio. Il relativo calendario è già stato definito, in accordo con il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti. Nel 2022 ne erano state preventivate 18 e ne sono state poi svolte 25, inserendo anche zone inizialmente escluse. Per il 2023, invece, tutta la Città sarà coperta dal servizio.

“Riteniamo fondamentale incentivare il corretto smaltimento dei rifiuti attraverso iniziative che semplifichino, come nel caso delle “Giornate ecologiche”, le modalità di smaltimento degli stessi e, in particolar modo, di quelli ingombranti – dichiara l’assessore all’Ambiente Paola De Dominicis -. Proprio per l’importanza di questo servizio appena insediati abbiamo cercato di aumentare il numero degli appuntamenti da 18 a 25 per comprendere alcune circoscrizioni inizialmente escluse. Dobbiamo rilevare pure, comunque, in positivo, che la determinata azione di contrasto all’abbandono dei rifiuti nelle aree e negli spazi pubblici ha consentito di ridurre il fenomeno”.

“E’ importante promuovere, sempre di più, il corretto smaltimento dei rifiuti anche attraverso campagne di sensibilizzazione a una cultura consapevole del riciclo quale passo fondamentale per attuare un vero e proprio sistema di economia circolare che, oltre a diminuire la quantità di quelli che finiscono in discarica, porti al ricondizionamento e al riutilizzo dei materiali e dei prodotti il più a lungo possibile”, sottolinea il Sindaco Mauro Lombardo.