Guidonia e Fonte Nuova: martedì Consiglio sul Tmb in simultanea

Apertura dell’impianto dei rifiuti all’Inviolata, doppi consiglio comunale domani alla stessa ora – le 18 – nei due comuni di Guidonia Montecelio e Fonte Nuova. La terza città del Lazio che ospita il sito individuato da Roberto Gualtieri per tamponare l’emergenza romana sommersa dalla spazzatura in strada e senza filiera di smaltimento dopo l’incendio a Malagrotta, discuterà in Aula le azioni da intraprendere per contrastare l’avvio dell’impianto. La linea del sindaco civico Mauro Lombardo è contraria a questa procedura di emergenza ma è da vedere cosa realmente possa fare l’amministrazione dal punto di vista formale. Lo stesso tema sarà affrontato negli stessi minuti nel consiglio comunale di Fonte Nuova. Il sindaco Piero Presutti, al suo secondo mandato, ha già avuto diverse interlocuzioni con Lombardo nell’intenzione di trovare una strada comune.