Gli agenti del pool specializzato nella violenza di genere e minori del commissariato di Tivoli, coordinati dal “Gruppo uno” della procura, hanno notificato ad un 44enne di Guidonia la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla moglie e applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento, emesso dal Gip, si è reso necessario poiché l’uomo è gravemente indiziato di maltrattamenti nei confronti della consorte, condotte poste in essere anche alla presenza del figlio minore. Le indagini hanno permesso di appurare che, negli anni di convivenza, aveva instaurato in casa un sistema di vita familiare doloroso e avvilente, caratterizzato dai violenti maltrattamenti.

Caso analogo negli stessi giorni a Fonte Nuova dove gli stessi agenti del commissariato tiburtino hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale nei confronti di un 38enne, anch’esso indiziato di gravissimi maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni nei confronti della sua ex convivente, fatti avvenuti anche in presenza della figlia minore.

Fatti di una tale gravità da essere descritti, nel provvedimento restrittivo, “come evidente manifestazione di una indole malvagia… che trovava appagamento nella sottomissione e nell’umiliazione della compagna”. Gli stessi poliziotti che hanno raccolto le dichiarazioni della vittima, insieme ad una psicologa designata dalla Procura, sono rimasti particolarmente colpiti dal racconto della donna che ha fotografato una incredibile serie di violenze.