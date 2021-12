La voglia di puntare sul futuro, di mettere insieme il commercio tradizionale e le nuove opportunità dell’online con prodotti rivolti ai ragazzi: apre a Guidonia Montecelio il negozio di abbigliamento Luminous. Una vera scommessa, un messaggio di impegno e speranza perché gli ideatori sono due giovanissimi, Simone Petrini e Raul Lombardo che nemmeno ventenni hanno dato vita al progetto a Largo Falcone, su via Roma.

L’inaugurazione di Luminous c’è stata sabato scorso, un tardo pomeriggio popolato dalla generazione Z, tra bollicine e cioccolatini, con i colori del locale che giocano nel contrasto del chiaro scuro in un arredamento minimal. Moderno, essenziale, camerini funzionali e in stile, capi di abbigliamento a costi super accessibili ma di tendenza anche per le feste. Il target, inutile dirlo, è quello che parla lo stesso linguaggio di questi due ragazzi, Simone e Raul, loro nel pieno di una emergenza sanitaria che sta togliendo fiato al commercio tartassato in due anni dalle chiusure e dal cambiamento di stile di vita, hanno deciso di gettare il cuore oltre l’ostacolo e provarci proprio nella loro città. Un segnale di ripresa e un entusiasmo che contagia, considerando il filo conduttore che unisce il negozio con il mondo online. Da lì d’altronde è venuta l’ispirazione, lo racconta Simone “ascoltando su Instagram la storia di grandi imprenditori che hanno iniziato da giovani come noi”. E così ha preso vita Luminous, il nome ispirato allo champagne Dom Perignon con l’etichetta che si illumina, i must da discoteca: “L’idea di questo tipo di negozio ci è venuta perché abbiamo messo insieme le due cose su cui abbiamo davvero competenza – spiega Simone dribblando gli amici che lo salutano nel giorno dell’apertura – cioè i vestiti, la moda, e Instagram”. Così è partita l’avventura, “realizzata in poco tempo ci siamo tanto impegnati per sistemare il locale e allestire l’assortimento per aprire prima di Natale”. L’online è l’altra casa di Luminous che è anche store online attraverso Instagram. E i ragazzi hanno le idee chiare, sanno già come utilizzare i nuovi canali del marketing digitale, tanto che – mentre parliamo – assicura Simone che una selezione di abiti sia già in viaggio per essere indossata da una giovanissima influencer.