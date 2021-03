Guidonia, sorpresi a scassinare appartamento: due arresti

Stavano cercando di intrufolarsi in una casa di Guidonia Montecelio per mettere a segno un furto, quando i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Tivoli, li hanno sorpresi e arrestati. È accaduto ieri sera: i due nomadi, di 19 e 14 anni, si aggiravano in maniera sospetta tanto da spingere un cittadino a chiamare il “112” dopo averli visti su via Anco Marzio entrare in un condominio, abitato perlopiù da anziani.

Dopo pochi istanti, sono arrivati i carabinieri che hanno proceduto ad ispezionare lo stabile, sorprendendo i nomadi proprio mentre stavano armeggiando sulla serratura di una porta blindata, che pian piano stava iniziando a cedere.

In loro possesso c’era tutto il kit del “topo d’appartamento”: torce elettriche, grimaldelli, cacciaviti, lastre flessibili e altre apparecchiature per forzare serrature e porte.

Gli aspiranti ladri sono stati arrestati e messi a disposizione della Procura Minorile di Roma e di quella ordinaria di Tivoli, dovendo rispondere del reato di tentato furto aggravato in concorso.