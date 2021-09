Guidonia, domenica lo screening è in piazza

Domenica 19 settembre, in occasione del Good Deeds Day-Giornata mondiale delle buone azioni organizzata nella Regione Lazio dal Csv (Centro Servizi per il Volontariato), si terrà a Guidonia Montecelio la “Giornata del BenEssere Insieme” nel piazzale antistante l’Aeroporto Barbieri dalle 9 alle 12. Si tratta di una giornata dedicata alla prevenzione con valutazioni mediche alla presenza di specialisti come l’endocrinologo, il nutrizionista, l’ortottista, l’ortopedico, l’osteopata ed il fisioterapista. Ci sarà anche la possibilità di effettuare gli screening per la valutazione di glicemia, pressione, MOC, valutazione di peso ed altezza per calcolare il BMI.

L’evento, organizzato dalle associazioni A.V.V.I.S., Airte, Le Cento Parti del Cuore e Volontario per Te, è patrocinato dal Comune di Guidonia Montecelio e dall’Asl Roma 5.



Saranno anche presenti gli sportelli di ascolto di: Agedo Roma (a supporto di genitori, parenti ed amici di persone LGBTQ), Avis Marcellina (sensibilizzazione sulla donazione di sangue), i centri antiviolenza Gea Guidonia, Differenza Donna Tivoli, Associazione Nazionale Centrailsogno Palombara e dell’Associazione Luca Coscioni sulla ricerca scientifica.

Nell’occasione ci sarà anche il camper #Vaccintour della Asl Roma per effettuare il vaccino anti-Covid.



“Come associazioni del territorio abbiamo organizzato un evento che possa essere comprensivo sia per quanto concerne la salute fisica che psicologica di quanti si recheranno presso l’Aeroporto nella mattina di domenica – spiega la dottoressa Giovanna Rizzitiello, responsabile medico delle associazioni – ringraziamo il Comune di Guidonia Montecelio e la Asl Roma 5 per la disponibilità dimostrata”.



“La nostra Amministrazione è sempre proattiva verso eventi come la Giornata del BenEssere Insieme che puntano alla tutela della salute dei cittadini – continua il Sindaco Michel Barbet – devo constatare con piacere che nella nostra Città le associazioni sono spesso attive in questo senso e troveranno nell’Ente un interlocutore sempre disponibile. Ringrazio le associazioni e la Asl Roma 5 che hanno reso possibile l’organizzazione della giornata”.