Guidonia, domenica la Maratonina San Luigi

La Maratonina San Luigi, 8^ edizione del Memorial Gianni D’Angelilli, è in programma per domenica a Guidonia. La manifestazione patrocinata dal Comune di Guidonia Montecelio ha come scopo quello di raccogliere fondi da devolvere in beneficenza, così come già fatto nelle prime sette edizioni. Quanto ricavato dalla vendita dei pettorali di partecipazione, dalla raccolta di contributi da sponsor e sostenitori, al netto delle spese, verrà devoluto ad Associazione di volontariato del territorio anche quest’anno.

“L’impegno profuso per la manifestazione di quest’anno è significativo poiché stiamo cercando di tornare alla normalità dopo la paura Covid, quindi, oltre a promuovere la gara non competitiva a passo libero (Camminata), destinata a coloro che non vogliono cimentarsi in una gara, rivolta particolarmente a bambini/ ragazzi delle scuole per cui è prevista una medaglia all’arrivo, è stata organizzata una corsa competitiva di diverso spessore, con particolare attenzione alle misure anticontagio”, spiega Paolo Terrone del comitato organizzatore. Nel rispetto delle misure di contenimento del contagio sono state limitate le iscrizioni alla gara competitiva a 200 atleti, probabilmente altre 200 persone prenderanno parte alla Camminata non competitiva.