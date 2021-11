Guidonia, domani l’inaugurazione della nuova linea Marco Simone – Ponte Mammolo

Domani giovedì 4 Novembre alle 16 in Via Sallustio Crispo angolo Via Tacito a Setteville Nord, il Sindaco Michel Barbet, l’Assessore Regionale ai Trasporti Mauro Alessandri ed i vertici Cotral inaugureranno la nuova linea Cotral Setteville Nord-Ponte Mammolo.

“Il trasporto pubblico locale è uno dei cinque punti programmatici dell’accordo di Governo tra il Movimento 5 Stelle ed il Partito Democratico. La maggioranza che sostiene l’Amministrazione Barbet sta, infatti, lavorando di concerto per rispettare gli impegni frutto di quell’accordo” dichiarano Matteo Castorino, capogruppo M5S in Consiglio Comunale, e Mario Lomuscio, capogruppo Pd in Consiglio Comunale.

“Un lavoro di sinergia portato avanti dalla Giunta Comunale, in particolare dall’Assessore ai Lavori Pubblici Antonio Correnti, con la collaborazione dei vertici Cotral e dell’Assessore Regionale ai Trasporti Mauro Alessandri, che ringraziamo per l’impegno e per la presenza all’inaugurazione della nuova linea – concludono Castorino e Lomuscio – con questo nuovo servizio i cittadini di Marco Simone, con cui il dialogo è stato sempre costante e proficuo e che hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo, potranno arrivare a Roma con l’autobus. Il lavoro da fare è ancora tanto ma oggi abbiamo ottenuto un risultato importante”.