Guidonia, discariche abusive: i forestali denunciano i titolari di due ditte

Una discarica abusiva sul terreno della ditta di cui è amministratore e un cumulo di scarti di ogni tipo abbandonati in campagna insieme a documentazione riconducibile alla sua pizzeria. Due diversi casi e altrettante denunce per i titolari fatti scattare dai carabinieri forestali di Guidonia, impegnati in un giro di vite senza precedenti sul territorio contro l’abbandono, il trasporto e la combustione illeciti di rifiuti.

Il primo, 65 anni, dovrà rispondere di un cumulo trovato sul terreno della ditta, in zona Stacchini, con materiali speciali pericolosi e non. C’era davvero di tutto: filtri, taniche e fusti con residue dentro, grandi climatizzatori, guaina catramata, carta, plastica varia ma anche scarpe, calcinacci, cisterne, cassette e molto altro. Sotto sequestro un’area di circa 1.700 metri quadrati.

Al secondo, invece, gli investigatori specializzati in tutela ambientale sono risaliti analizzando un altro accumulo selvaggio, abbandonato in piena campagna, in località Rampazzolo, in cui è stata trovata documentazione del suo locale insieme a rifiuti speciali pericolosi come barattoli di collante con residui dentro, e materiali non pericolosi come scarti di lavori idraulici e edili.