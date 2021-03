Riaprire le scuole dopo Pasqua, la richiesta di Emanuele Di Silvio è finita sulla scrivania del sindaco Michel Barbet, nella giornata di domenica. Una questione che sta tenendo banco in diversi comuni, come Frosinone, dove il sindaco si è schierato apertamente contro la riapertura allo scattare della zona arancione per il Lazio. Secondo il consigliere del Pd di Guidonia, molti genitori condividono le sue preoccupazioni, che possa esserci una accelerazione dei contagi, e per riaprire due giorni considerando poi le vacanze di Pasqua.

“Ritengo importante la ripresa delle lezioni in presenza, ma in questo caso rinviare il tutto a dopo Pasqua potrebbe essere di grande aiuto per rallentare ulteriormente la diffusione del virus. Lo pensano anche molti genitori che in questi giorni mi hanno contattato, spero che anche il sindaco Barbet propenda per questa decisione di buon senso”.