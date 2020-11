Guidonia, Di Silvio: “Intitolare il teatro Imperiale a Gigi Proietti”

Intitolare il teatro comunale di Guidonia Montecelio alla memoria di Gigi Proietti. È la proposta del consigliere comunale del Pd, Emanuele Di Silvio, avanzata all’amministrazione comunale. “Un piccolo gesto, che spero sia condiviso da tutti, per ringraziare e onorare un grande artista italiano e romano che ha profondamente segnato un’epoca del mondo dello spettacolo e non solo. Una grande opportunità, al contempo, per tutti noi guidoniani per continuare a ricordare Gigi Proietti e per farci spuntare un sorriso ogni volta che passeremo davanti al nostro teatro”.