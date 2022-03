Guidonia, Di Giacomo: “Ho deciso di candidarmi nella lista civica di Cuccuru”

Altro ingresso nella lista civica di Alberto Cuccuru sindaco, scende in campo con i progressisti Antonio Di Giacomo di Colle Fiorito. “La Politica per me è sempre stata una grande passione. In gioventù sono già stato consigliere nella circoscrizione di Albuccione, Castell’Arcione e bivio di Guidonia prima e in quella di Colle Fiorito successivamente. Se dopo tanto tempo, a 53 anni, ho deciso di tornare ad impegnarmi direttamente, e’ stato grazie all’avvocato Cuccuru. Conoscerlo personalmente ha dato una forte accelerazione a quella mia voglia mai sopita di mettermi a disposizione per la città e per la comunità, abbracciando un progetto di impegno civico che oggi mi rappresenta con la collaborazione di forze politiche istituzionali. Una scelta convinta che condividerò con i miei amici. Sono pronto per sostenere Alberto in questa nuova corsa”.