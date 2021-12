Guidonia, De Dominicis: “Più attenzione al commercio”

Maggiore attenzione al commercio dopo i colpi inferti al settore e all’artigianato dalla pandemia. A chiedere uno sforzo maggiore è Paola De Dominicis, capogruppo del polo civico che pone l’accento sugli impegni che attenderanno la nuova amministrazione post elezioni del 2022.

“Il commercio e l’artigianato sono due dei comparti che hanno maggiormente risentito dell’impatto dovuto alla pandemia da Covid-19. Le numerose restrizioni che si sono succedute in questi ultimi due anni hanno, d’altronde, modificato le abitudini e le modalità di spesa.



Ritengo, però, che pur nell’inarrestabile evoluzione del mercato, caratterizzato dall’integrazione degli acquisti nei negozi fisici e in quelli virtuali, il tradizionale settore commerciale e artigianale “in presenza” continuerà ad avere una sua centralità.



E’, quindi, necessario che la prossima Amministrazione comunale (archiviata questa deludente esperienza PD-5Stelle) garantisca un reale e concreto sostegno alle attività del commercio tradizionale e predisponga un crono-programma di utili iniziative per rilanciare i consumi.



In caso contrario, saremo costretti ad assistere a un inarrestabile declino di queste attività e a un ulteriore impoverimento sociale ed economico del nostro territorio”.