Guidonia, dall’opposizione esposto in Procura per la vendita del macrolotto Pip

Esposto in Procura per la vendita del macrolotto Pip, l’opposizione di Guidonia Montecelio parla di danni potenziali di milioni di euro. “Abbiamo preparato una segnalazione ben articolata per spiegare tutte le nostre perplessità e preoccupazioni sul possibile nocumento alle casse del Comune di Guidonia Montecelio. Non comprendiamo, in particolare, perché la Giunta ed il Sindaco Barbet, abbiano autorizzato l’alienazione di quello che è, al momento, il bene più rilevante tra quelli alienabili in proprietà dell’Ente, malgrado il motivato parere contrario dei tecnici incaricati (dall’amministrazione stessa) di valutare la bontà l’operazione. Parliamo di un macrolotto di terreno con destinazione produttiva in area industriale, che viene messo al centro di un progetto urbanistico complesso, con oneri e impegni tutti a carico del Comune, senza una adeguata valutazione del corrispettivo venale”. È quanto dichiarano i consiglieri dei gruppi di opposizione Arianna Cacioni, Giovanna Ammaturo, Paola De Dominicis, Claudio Zarro, Anna Checchi, Lorena Roscetti, Alessandra Ferri, Luca Bufalieri, Tommaso Carnevali e Claudio Caruso.

“Tutto ciò, avendo come contoparte acquirente, un fondo di investimento scudato, con tutti i rischi e le incognite che derivano dal tipo di soggetto giuridico, ben evidenziate dalle figure professionali (RUP e assistente al RUP) incaricate di occuparsi di valutare l’operazione. Insomma, una procedura tutt’altro che trasparente su cui speriamo faccia luce la magistratura, per spiegare anche incredibili interlocuzioni che emergono dai carteggi tra un fondo speculativo e personaggi non meglio identificati appartenenti all’amministrazione. Un iter che, per come stanno le cose, si concluderebbe con la vendita di un super aggregato di lotti fabbricabili, alcuni dei quali sottoposti recentemente a variazione di destinazione d’uso, senza che di essi sia stato determinato il valore complessivo e soprattutto, senza che l’acquisto di questi terreni, con la nuova destinazione, fosse consentito a tutti gli interessati tramite asta pubblica. Insomma, il grave profilo della situazione ha richiesto un intervento da parte nostra, al quale non ci siamo sottratti”.