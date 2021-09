Guidonia, D’Alisa: “Caos traffico per le scuole, il Comune che fa?”

Le richieste non sono servite a niente, l’amministrazione non ha mosso un dito per garantire un normale afflusso di traffico in concomitanza con la riapertura delle scuole. A denunciarlo il portavoce del nuovo polo civico Erick D’Alisa che punta il dito sulle scene di questi giorni a Guidonia centro. “Nonostante avessimo richiesto al Sindaco, nei giorni precedenti all’inizio del nuovo anno scolastico, di verificare e garantire un avvio regolare evitando come lo scorso anno degrado fuori le scuole e caos nelle strade adiacenti, ci ritroviamo nuovamente a constatare tale emergenza e richiedere al Municipio di effettuare ulteriori sopralluoghi ed organizzare servizi speciali da parte della polizia locale nonché di intervenire, dove determinati divieti non vengono comunque rispettati, transennando le strade. Esempio è ciò che avviene quotidianamente all’esterno dell’Istituto Leonardo da Vinci di Guidonia dove, nonostante il divieto di accesso in determinati orari, si continua ad ignorare tale disposizione creando gravi problemi alla circolazione e problemi seri in termini di sicurezza”.