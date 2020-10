Guidonia, da sabato drive-in tamponi all’aeroporto

Sabato pomeriggio sarà attivo il drive-in per i tamponi all’aeroporto di Guidonia Montecelio. Il sindaco Michel Barbet ha effettuato un sopralluogo dando poi notizia dell’attivazione del nuovo punto e contestualmente la Regione ha informato dell’apertura del nuovo punto insieme a altri a Roma e provincia.

“Poco fa ho effettuato un sopralluogo all’aeroporto militare Alfredo Barbieri di Guidonia Montecelio, insieme ai rappresentanti della Asl Roma 5, al Comandante Giovanni Trebisonda, a Nvg Protezione Civile ed alla società di vigilanza privata, al fine di capire se potesse essere un luogo idoneo come seconda postazione dove effettuare i tamponi drive-in – dichiara il Sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet – la postazione, come annunciato dall’assessorato regionale alla Sanità, sarà attiva da sabato 10 ottobre ed andrà ad alleggerire notevolmente quella del Car che, come sappiamo, ha creato non pochi problemi alla viabilità in questi ultimi giorni. Ora la Asl Roma 5, in accordo con le autorità militari, sta predisponendo l’area al fine di attivare la nuova postazione. Ringrazio lo Stato Maggiore dell’Aeronautica ed il Comandante Giovanni Trebisonda per aver messo a disposizione l’area”.