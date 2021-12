Guidonia, controlli sulla caccia, lepre e piccione nel carniere: due denunce

Due cacciatori denunciati, tre fucili e sessanta munizioni sequestrate, una multa da 154 euro. E’ il bilancio dei controlli sull’attività venatoria effettuati ieri, domenica, dai carabinieri forestali di Guidonia e Ciciliano insieme alle guardie volontarie Lipu da Gallicano nel Lazio fino a Corcolle. Il primo a finire nella rete un 74enne romano: aveva nel carniere una lepre europea, abbattuta nonostante già da due giorni non fosse più consentito cacciarla in base al calendario venatorio. Un altro romano di 52 anni aveva invece sparato ad un piccione selvatico, specie protetta e non cacciabile. Un terzo cacciatore, un cinquantenne, è stato denunciato per omessa custodia di armi e munizioni: ha abbandonato fucile e proiettili a terra, probabilmente una volta accortosi dei controlli. Per lui anche una multa di 154 euro: aveva cacciato un germano senza annotare la presa, come previsto, nel calendario venatorio.