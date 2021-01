Un errore del ministero se Guidonia Montecelio non beneficerà di una quota dei 200 milioni di euro stanziati all’interno del Decreto Agosto, ne sono convinti nel palazzo al punto da ricorrere al Tar contro questa decisione. Si tratta dei fondi messi a disposizione con il decreto, nell’ambito dell’emergenza Covid, dal ministero a sostegno dei Comuni in deficit strutturale e in piano di riequilibrio. Una chance rivendicata subito come una salvezza da Reggio Calabria con tanto di dibattito politico locale ad alte temperature. Ma a Guidonia non andrà un euro. Ecco perché la Giunta ha deciso di ricorrere al tribunale amministrativo, incaricando sul caso un avvocato specializzato in materia.

“Si tratta di una evidente disattenzione la mancata inclusione del Comune di Guidonia tra gli Enti a cui destinare le risorse previste dal Decreto Agosto – spiegano il Sindaco Michel Barbet e l’Assessore alle Finanze Nicola Sciarra – l’Ente, possiede tutti gli indici necessari all’assegnazione del fondo previsti dal “decreto agosto” che, se concesso, avrebbe fornito ad un consistente aiuto alla procedura di riequilibrio finanziario con la quale facciamo i conti da circa quattro anni, a scapito della possibilità di spendere per manutenzioni ed investimenti. Come sempre, questa amministrazione provvederà a tutelare l’Ente in

tutte le sedi possibili”.