Guidonia, concorsi in Comune per 47 posti

L’Amministrazione comunale di Guidonia Montecelio, per fare fronte alle carenze di organico, entro il prossimo mese di ottobre avvierà le procedure per la selezione e assunzione di nuovo personale.

Saranno, complessivamente, 47 i posti a tempo indeterminato messi a concorso tra: giardinieri, agenti di polizia locale, personale tecnico e amministrativo.

“Queste assunzioni serviranno a efficientare ulteriormente l’attività degli Uffici – spiega il sindaco Mauro Lombardo -. Il loro numero non è ancora sufficiente a coprire tutti i fabbisogni, ma si tratta, comunque, dell’avvio di una sana programmazione. Nel 2023 procederemo ad altre assunzioni”.

“In questo momento – aggiunge l’assessore al Personale, Stefano Salomone – molti Uffici svolgono le proprie attività in carenza di un’adeguata copertura di organico e questo rallenta l’attività amministrativa. Abbiamo preferito bandire dei concorsi, e non attivare lo scorrimento delle graduatorie di altri concorsi, per garantire una maggiore trasparenza e una maggiore partecipazione”.