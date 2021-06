Guidonia, Claudia Messa e Samantha Porchia campionesse di body building

“Ieri ho avuto il piacere di premiare con la Triade Capitolina, simbolo della nostra Città, ed un attestato di merito, le due campionesse di body building Claudia Messa (Vincitrice Mondiale Pro Icn e Wnbf) e Samantha Porchia (Vincitrice Gran Prix One Way Ifbb). Insieme a loro anche i mariti ed allenatori Luca Giubilei ed Andrea Ficcadenti” dichiara il sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet.

“Un esempio quello loro di costanza ed abnegazione, ricorrendo soltanto al loro impegno ed alla volontà di fare attività sportiva in maniera sana – conclude – sono questi gli esempi che, già da diverso tempo ormai, la nostra Amministrazione promuove e porta all’attenzione di tutta la cittadinanza. Complimenti a queste giovani donne sportive”.