Post al vetriolo, rubriche social, zucche e slogan: che succede a Guidonia Montecelio? Si scaldano i motori della campagna elettorale almeno nella piazza di Facebook. Tensione alle stelle soprattutto tra la zona civica di Aldo Cerroni e il partito democratico. A causare l’impennata di veleni, l’accelerata comunicativa dei democrat oggi al governo locale con i pentastellati di Michel Barbet. Chissà se commissariati anche nella comunicazione, hanno cominciato a diffondere sul social numero uno nella fruizione dell’informazione, post sui risultati amministrativi.

Anzi, per essere precisi, la rubrica inaugurata si chiama “dalle parole ai fatti” che ricorda vagamente i tempi del detto fatto di Marco Bertucci (come dimenticare quei manifesti blu). L’obiettivo del Pd è dimostrare che l’aria sta cambiando. Lavori alla scuola di Setteville, il ponte della Longarina (dopo ben due anni dalla chiusura), l’asfalto a Colle Fiorito, un fiorire di impegni che diventano realtà. La nuova direzione intrapresa dai democratici non è sfuggita dalle parti dei civici. Aldo Cerroni, fondatore di Guidonia Domani, ex candidato sindaco, utilizza la foto di una zucca per attaccare le campagne social degli avversari. “Vedo un gran da farsi dei comunicatori del Pd e dei 5stelle per raddrizzare l’irraddrizzabile. Immagino, come è normale, che abbiano assoldato comunicatrici e comunicatori spendendo discreti soldini (i 5stelle pubblici dei cittadini ed il Pd privati di partito) per un’operazione di restyling della peggiore amministrazione di sempre. Volevo solo ricordare a tutti che anche la carrozza di Cenerentola dopo mezzanotte è tornata ad essere una zucca. Mezzanotte = Giugno”. Sono solo i primi fremiti.