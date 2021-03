Subito i vaccini per i dipendenti comunali di Guidonia Montecelio. A chiederlo è il presidente della commissione Personale Claudio Caruso con una lettera indirizzata al sindaco Michel Barbet, all’assessore Andrea Paladino, alla Presidente del consiglio comunale Loredana Terzulli. Nel documento Caruso invita Barbet e Saladino a procedere con una richiesta formale nei confronti della Asl Roma5. Caruso si è fatto promotore di una battaglia per far ottenere a Guidonia un hub vaccinale, dopo che il centro è stato prima assegnato e poi invece dislocato altrove. Intanto però ci sono categorie da non dimenticare, anzi da mettere sotto i riflettori. Il sindaco ha chiesto i vaccini per gli operatori ecologici della Tekneko, un passo che per Caruso è giusto ma non sufficiente. Va assicurata subito la copertura per i dipendenti comunali e con urgenza. Il presidente di commissione parte dalla fotografia della situazione che c’è oggi nel Palazzo rispetto al personale, che definisce “tragica” per la mancanza di dipendenti.“Ringrazio tutti i dipendenti che con fatica si caricano di lavoro in maniera spaventosa per sopperire al numero ridotto del personale – scrive il consigliere cinque stelle nel documento – e molte volte mettono da parte i propri impegni personali per non far chiudere l’ufficio”. L’obiettivo per Caruso deve essere quello di mettere in sicurezza il lavoro dei dipendenti così da assicurare al più presto la riapertura di tutti gli uffici comunali.