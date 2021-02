Guidonia, Caruso: “Intitoliamo una via a Simona Boenzi”

“Intitoliamo una via a Simona Boenzi”. La proposta è del consigliere cinque stelle Claudio Caruso, che vuole omaggiare così la memoria della giornalista di Guidonia Montecelio, scomparsa di recente a causa di un tragico incidente stradale. Sabato scorso tanti in fila, in maniera ordinata e in base alle misure anticovid garantite dalla protezione civile, per portare un ultimo saluto a Boenzi nella camera ardente allestita al Teatro Imperiale. I vertici dell’amministrazione comunale con il sindaco Michel Barbet e politici di diversi schieramenti, e tanti amici, cittadini arrivati con affetto e sgomento, visto l’impegno che la giornalista ha avuto per il territorio in tante battaglie. Per questo “è un riconoscimento che è giusto farle, intitoliamole una strada”, dice Caruso che presenterà la proposta nella commissione che presiede. “Spero sia sostenuta da tutti”.