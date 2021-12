Guidonia, Caruso e Roscetti con Impegno Comune di Bertucci

Gioco d’azzardo e covid, il titolo del convegno che segna una svolta nelle dinamiche politiche di Guidonia Montecelio. Nella sala dell’Enoteca Lanciani, sabato pomeriggio, dopo il gazebo che aveva impegnato Fratelli d’Italia la mattina proprio a pochi metri, si è alzato il sipario su incontro di alto interesse dal punto di vista dei contenuti, e scottante sul piano politico.

In presidenza, infatti, per parlare di ludopatia il consigliere Claudio Caruso che è stato promotore in città di una battaglia sul tema che ha portato all’approvazione del regolamento comunale per imporre orari di accensione delle macchinette, regole su insegne e distanza dai luoghi sensibili. Insieme a lui la psicologa Maria Sole Liberati che ha risposto alle domande della platea, la consigliera Loredana Roscetti, anche lei come Caruso oggi all’opposizione dopo avere lasciato i cinque stelle, la consigliera FdI Giovanna Ammaturo che all’epoca non aveva sostenuto il regolamento, “non basta perché c’è il gioco online” ha spiegato adesso e poi a tenere le redini il moderatore Marco Bertucci, esponente di punta di FdI.

Slot, gratta e vinci, ma anche gioco online soprattutto nella fascia dei giovanissimi per una patologia, il gioco d’azzardo che crea “una dipendenza come quella da alcol e stupefacenti, i giocatori sono dipendenti dell’attesa di avere vinto” ha detto la dottoressa delineando uno scenario nel quale anche la famiglia deve essere coinvolta nel supporto. Nella ricerca dei possibili strumenti che un’amministrazione pubblica può utilizzare per contrastare questa piaga, “quello che si può fare è sensibilizzare con campagne mirate già a partire dalle scuole” ha suggerito la psicologa, si sono susseguiti gli interventi dalla platea dove spiccavano volti noti della politica. Da una parte Adalberto Bertucci che insieme a Giulia Turturo corre per il pieno di voti in Fratelli d’Italia, e dall’altra parte, l’ex consigliere Mauro De Santis, la consigliera di Forza Italia Arianna Cacioni, e il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Mario Pozzi.

La presenza politica di Pozzi non è davvero passata inosservata, considerando che ha suggellato l’operazione politica consacrata dal convegno sul gioco d’azzardo. Bastava dare un’occhiata alla locandina per rendersene conto, il simbolo era quello dell’associazione Impegno Comune da sempre ispirazione di Marco Bertucci. E così con un incontro tematico si accende la corsa verso le elezioni 2022 con i due consiglieri comunali Claudio Caruso e Loredana Roscetti che passano nel gruppo Bertucci. La Roscetti immortalata pochi giorni fa con Claudio Zarro lascerebbe allora il fronte di quel cartello di civiche per sposare l’attività di Impegno Comune. La presenza di Pozzi e della consigliera Ammaturo in presidenza chiudono il cerchio di un innesto che, seppure esterno, va a rafforzare anche Fratelli d’Italia. I due consiglieri di area Bertucci potrebbero nelle prossime settimane costituire il gruppo di Impegno Comune in assise.