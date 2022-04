Guidonia, candidati sindaco a confronto a Teatro

Candidati sindaco a confronto al Teatro Imperiale di Guidonia Montecelio in un evento organizzato dalla Pro Loco il 19 maggio alle 20 e 30. “E’ un’opportunità per tutta la cittadinanza – spiega il presidente Antonio Vitale – per ascoltarli e ascoltare i loro programmi, farsi un’idea e fare anche domande. Troppo spesso le elezioni diventano veicolo di un disamoramento per la politica da parte dei cittadini. Ci piace pensare che offrire questo spazio, comune ed assolutamente imparziale, sia un modo per chiarire le idee di tante persone”. Alberto Cuccuru, Mauro Lombardo, Alfonso Masini e Claudio Zarro, i candidati per ora in ballo nella competizione, hanno già confermato la loro presenza. “I cittadini interessati alla partecipazione possono prenotare il loro posto contattando direttamente il Teatro Imperiale. Auspichiamo che i quattro candidati trovino quella sera – chiude Vitale – il teatro pieno in ogni ordine di posto: sarebbe un bel segnale di riavvicinamento tra cittadini e politica, ma soprattutto tra cittadini e chi sarà chiamato a rappresentarli in consiglio comunale”.