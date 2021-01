Guidonia, calcinacci e scarti edili sotterrati nel cantiere: due denunce

Calcinacci interrati nel cantiere in cui è in corso la costruzione di case invece di essere conferiti e smaltiti correttamente. Per questo, dopo un controllo dei carabinieri forestali di Guidonia, per due persone, un 73enne e un 50enne, è scattata la denuncia per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi. Il primo dovrà rispondere come rappresentante dell’impresa e il secondo come esecutore materiale.

Gli investigatori specializzati in tutela ambientale hanno, quindi, sottoposto a sequestro probatorio un’area di 40 metri quadrati in cui era avvenuto l’interramento di vari materiali di scarto del cantiere stesso: calcinacci, piastrelle, cemento e residui di calcestruzzo.