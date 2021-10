Guidonia, caccia con richiami in zona Marco Simone: controlli e sanzioni

A caccia con i richiami per uccelli vietati dalla legge. L’uomo, un 57enne romano, è finito nella rete dell’attività Recal, i controlli congiunti tra carabinieri forestali e guardie volontarie Lipu pianificati per incastrare chi utilizza congegni che riproducono richiami per volatili in maniera da portali sotto tiro. Per il 57enne è scattata una pesante sanzione oltre al sequestro di tutta l’attrezzatura che portava con sé: il fucile, tredici munizioni ed il congegno incriminato. In azione gli investigatori specializzati in tutela ambientale delle stazioni di Guidonia e Ciciliano.

La legge

La legge per la protezione della fauna selvatica che disciplina l’attività di caccia (la 157 del 1992) vieta, all’articolo 21, “di usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono”. Pena pesanti multe.