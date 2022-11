Guidonia, boom concorsi: 4.400 ammessi per 45 posti. Le date

Un esercito di candidati per diventare dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Guidonia Montecelio. Sono infatti 4.428 le domande ammesse per 45 posti e 9 categorie lavorative con diverse posizioni, una selezione che si chiuderà entro la fine dell’anno quando entreranno le nuove risorse per dare impulso alla macchina amministrativa ingessata a causa della carenza di personale. Le prove scritte sono ai nastri di partenza dal 14 novembre e si terranno al Grand Hotel Duca d’Este fino al 22 novembre. Una sfilza di partecipanti, tra i quali qualche nome della politica e parenti, tutti pronti per ottenere il via libera nella prima prova. Una sessione di concorsi che non riuscirà, come è stato chiarito dallo stesso sindaco Mauro Lombardo, ad arginare la carenza di personale, tanto che sarà una prima tornata a fronte di prove che si ripeteranno ciclicamente. In base a quanto si apprende, d’altronde, già questa infornata andrà ad arginare solo in parte la fuoriuscita di pensionamenti previsti da qui a inizio anno. Tant’è che per questi esami in particolare sono 1.167 gli aspiranti per i 4 posti da collaboratore amministrativo archivista (categoria B3) per loro gli scritti sono fissati il 17 novembre dalle 8 in diversi gruppi scaglionati nella mattina. E ancora 4 posti disponibili B3 operaio specializzato giardiniere con 138 aspiranti, loro dovranno essere nella sede di prova il 16 novembre alle 14. Mentre i 97 candidati che corrono per 1 posto categoria C1 da istruttore informatico sono convocati il 16 novembre alle 15. In 213 tentano la strada per i 4 posti da istruttore tecnico (categoria C1) il 18 novembre dalle 14, e sono 280 poi gli aspiranti vigili urbani che corrono per i 7 posti disponibili come agenti di polizia locale il 21 novembre dalle 8. In tantissimi per i 14 posti da istruttore amministrativo (categoria C1) il 14 novembre dalle 8 in poi: i candidati sono 1.921 anche qui divisi in gruppi. Per i 3 posti da istruttore direttivo amministrativo D1, il 22 novembre dalle 8, ci sono 367 ammessi alle prove, e per 3 posti da istruttore direttivo di vigilanza, il 21 novembre dalle 14, sono in campo 61 candidati. Infine 184 gli ammessi per i 5 posti istruttore direttivo tecnico categoria D1 pronti per la prova del 22 novembre dalle 14. Bisogna presentarsi muniti di mascherine FFP2 e senza alcun tipo di supporto elettronico, e sarà vietato consultare qualsiasi testo. Non resta che attingere alla propria preparazione e, ovviamente, alla dea bendata.

LINK PER VERIFICARE LE DATE