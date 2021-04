Guidonia, bloccati alla Selciatella altri trasportatori di rifiuti “fantasma”

Trasporto illecito di rifiuti, anche pericolosi. Continua la stretta dei controlli dei carabinieri forestali di Guidonia che ieri, in tandem con i colleghi di Ciciliano econ i volontari dell’associazione ambientalista Fedra, hanno fatto scattare la denuncia per altri due trasgressori, entrambi italiani della zona. Nella rete delle verifiche sono finiti due cinquantenni, in trasferta da Tivoli Terme e da Montelibretti. Il primo, titolare di una ditta, aveva un carico di rifiuti non pericolosi, ma senza il formulario previsto dalla legge. L’altro è stato sorpreso a trasportare cinque fusti con residui di olio e gasolio, classificati come rifiuti pericolosi, insieme ad altra ferraglia, il tutto senza essere iscritto all’albo dei gestori ambientali, senza tracciabilità e senza autorizzazione. In entrambi i casi sono stati sequestrati sia il mezzo che i carichi.