Ladri in azione nella sede di Cieli Azzurri, il centro disabili a Villalba, sono stati rubati il televisore e il computer. È accaduto la scorsa notte, ad accorgersi dell’avvenuto blitz gli operatori quando hanno aperto la struttura di via Trento che hanno immediatamente allertato i carabinieri giunti poi sul posto. I ladri si sono introdotti da un piccolo lucernario e hanno portato via il televisore 55 pollici e il computer. Un grave danno per l’associazione di volontariato Cieli Azzurri che gestisce il centro, lo racconta Emanuele Bracchitta: “I ragazzi attraverso il collegamento di computer e televisione fanno un laboratorio teatrale a distanza con Thomas Otto Zinzi, adesso ci ritroviamo in queste condizioni”.