Guidonia, Bianco e Marinovici in lista con FdI: inaugurazione della sede

Si scaldano i motori per la competizione elettorale di Guidonia Montecelio, iniziano a scendere in campo insieme agli aspiranti sindaci, anche i candidati al consiglio delle liste. È il caso di Michele Bianco che ritorna nell’agone politico in ticket con l’avvocato Ana Maria Marinovici in Fratelli d’Italia. Proprio domani, mercoledì 20 aprile, è prevista l’inaugurazione della sede del comitato elettorale del partito in via dell’Unione voluto da Bianco e la Marinovici. Saranno presenti inoltre il coordinatore comunale Mario Pozzi, il consigliere metropolitano Stefano Cacciotti, il consigliere regionale Massimiliano Maselli e l’onorevole Luciano Ciocchetti. Non potrà essere presente il candidato sindaco di centrodestra Alfonso Masini che ha annunciato sui social di avere il covid. Si tratta di un ticket di peso nella lista di FdI che punta a posizionarsi nella top five del partito.

“Ho scelto di candidarmi perché già da giovane ho capito che c’erano soltanto due modi di reagire alle intemperie della vita: mollare o lottare! – afferma la Marinovici -. E io sono una che lotta, ed il comune di Guidonia Montecelio ha bisogno di persone pronte a dare il massimo per rimettere in sesto un sistema che ultimamente ha iniziato a non funzionare bene. Sono contenta di fare questa battaglia, – prosegue l’avvocato – insieme al nostro candidato sindaco Masini, persona adatta a guidare questa città. Persona che sa mettere insieme sia l’esperienza professionale sia quella di vita. Non possiamo migliorare il presente se non ricordiamo chi siamo stati, se non facciamo fede delle tradizioni e se non lottiamo per il futuro dei nostri bambini. Alfonso Masini sa bene tutto questo.”

Parole più politiche, quelle dette da Michele Bianco, con un trascorso da consigliere comunale. “Dopo l’esperienza bellissima dell’amministrazione 2009/2014, avevo deciso di non candidarmi più e di dare aiuto dall’esterno. Poi, qualche mese fa, in un incontro tra vecchi amici della politica è stata decisa la mia candidatura. Hanno chiesto, dopo lo sbandamento di quest’ultima Amministrazione, esperienza e capacità. Io ho accettato di rimettermi in gioco e insieme a tanti amici nuovi, come la compagna di viaggio, Ana Maria Marinovici, abbiamo creato un gruppo coeso, moderato e pieno di idee per la nuova amministrazione”.