Guidonia, Bartolini ha riaperto

Lo stabilimento del Corriere Bartolini a Guidonia Montecelio ha riaperto i battenti dopo il focolaio che si era diffuso nella sede. “Con l’ordinanza sindacale di ieri 19 ottobre si è consentito la riapertura dello stabilimento Bartolini dopo i 64 casi positivi al Covid 19”, spiega il sindaco Michel Barbet.



“La Asl Roma 5 ha effettuato l’indagine epidemiologica su tutto il personale isolando le persone positive

ed i casi sospetti. Gli operatori a basso rischio sono tornati ad effettuare la loro consueta attività lavorativa, a condizione di una stretta sorveglianza così da individuare tempestivamente eventuali nuovi casi”.



“Grazie alla collaborazione positiva tra istituzioni lo stabilimento è stato fermo per pochi giorni consentendo, quindi, di

non arrecare un danno economico eccessivo all’azienda ed ai lavoratori. Ringrazio la Asl Roma 5 e la direzione Brt con cui il dialogo e la collaborazione è stata costante per gestire questa nuova emergenza”.