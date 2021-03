Guidonia, Barbet: “Martedì 30 riaprono le scuole”

La scuola a Guidonia Montecelio riaprirà regolarmente martedì’ 30 marzo così come previsto dalla disposizioni generali. A chiarire è il sindaco Michel Barbet dopo la richiesta si Emanuele Di Silvio di far slittare la data a dopo Pasqua. “A seguito di richieste pervenute dai cittadini specifico che non sono state ravvisate situazioni e problematiche tali da portarci ad una

chiusura degli istituti scolastici che saranno regolarmente aperti per le giornate di domani martedì 30 marzo e dopodomani mercoledì 31 marzo”, dichiara il Sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet.



“Per emettere un’ordinanza di chiusura delle scuole è necessaria una motivazione valida a tutela della salute e della sicurezza di alunni, docenti e personale scolastico – prosegue il Primo Cittadino – rientrando in zona arancione, come da ordinanza del Ministero della Salute, è necessario provvedere, anche solo per due giorni vista la concomitanza con le vacanze pasquali, alla riapertura delle scuole”.

“Analizzando i dati dei contagi, infatti – conclude Barbet – non è stata riscontrata al momento nessuna situazione di criticità legata agli istituti scolastici sul nostro territorio. Si ricorda che, qualora lo ritenessero opportuno, i Dirigenti Scolastici, nella loro piena autonomia, possono provvedere alla chiusura della singola scuola”.