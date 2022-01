Guidonia, Barbet: “La gestione dei tributi torna al Comune”

“La gestione dei Tributi torna ad essere gestita direttamente dagli uffici comunali, raggiungendo un altro dei

punti focali del programma elettorale”. Ad annunciarlo è il sindaco di Guidonia Michel Barbet insieme all’assessore alle Finanze Nicola Sciarra. Si tratta di uno dei punti più spinosi che l’amministrazione aveva assunto come impegno dalla campagna elettorale. “A completamento di un percorso di analisi, programmazione ed organizzazione operativa, sono state poste in essere le iniziative per rafforzare all’interno del Comune le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta dei Tributi”.

“Nel corso dei prossimi mesi verrà completato il passaggio di consegne con l’uscente gestore dei tributi, la società Tre Esse Italia Srl – proseguono – si coglie l’occasione per ringraziarla della preziosa opera svolta negli anni a favore delle entrate dell’Ente, e per la concordata e positiva collaborazione che nei prossimi mesi porrà in essere per agevolare la corretta successione operativa”.



L’internalizzazione della gestione dei tributi produrrà principalmente i seguenti vantaggi:



– Coordinamento e supervisione dell’intero processo in capo all’Ente;



– Maggiori informazioni sulla realtà economica del territorio derivante dalla gestione dell’intero processo di gestione delle entrate;



– Espansione della base imponibile con possibilità di ridurre la pressione fiscale pro-capite contestualmente al mantenimento di più alti flussi finanziari;



– Maggiore efficienza dell’utilizzo della leva fiscale per lo sviluppo della comunità insita sul territorio gestito;



– Garantire ai cittadini di Guidonia Montecelio una maggiore celerità nel reperire informazioni, nel chiedere motivazioni o addurre proprie ragioni.