Guidonia, Barbet firma ordinanza per allontanare i caminanti

“Oggi ho firmato un’ordinanza per allontanare i caminanti che attualmente stazionano nei pressi del Cinema The Space (Ex Planet). Un percorso per cercare di risolvere questa annosa questione che, però, non parte con l’ordinanza odierna, ma inizia già da diverso tempo. Una questione complessa seguita con l’ausilio e la costanza di Claudio Caruso, consigliere comunale ed incaricato a seguire i progetti per la mediazione culturale con le popolazione Rom, Sinti e Caminanti”. A fare il punto è il sindaco Michel Barbet.

“A seguito di diverse interlocuzioni avvenute sin dall’insediamento del nuovo Prefetto dottor Matteo Piantedosi – continua il Sindaco – lo scorso 11 settembre ho scritto allo stesso per chiedere un intervento sui problemi relativi ai caminanti dell’Ex Planet ed ai rom dell’Albuccione. A questa lettera è seguito un sopralluogo nell’area dell’Ex Planet insieme alla Polizia Locale ed una seconda lettera inviata alla Questura con un ulteriore richiesta di intervento per

l’allontanamento dei caminanti”.

“Dopo, quindi, questa successiva sollecitazione – prosegue ancora Barbet – è stato convocato dal Prefetto un comitato di sicurezza sulla questione caminanti con un successivo tavolo di coordinamento con tutte le forze dell’ordine. Siamo contestualmente anche al lavoro sulla situazione dei rom all’Albuccione”.

“La nostra Amministrazione – conclude il Consigliere Comunale Claudio Caruso – ha fatto tutto ciò che era in suo potere per intervenire su una questione che preoccupava molto i nostri cittadini. Ora attendiamo l’intervento delle forze dell’ordine per l’allontanamento dei caminanti dall’area. Siamo per l’integrazione ma le regole vanno sempre e comunque rispettate”.