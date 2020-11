Incarichi a pioggia tra i consiglieri comunali di maggioranza di Guidonia Montecelio su materie specifiche, dal covid alle buche, sono 11 i consiglieri delegati dal sindaco Michel Barbet per un totale di 21 competenze. Si tratta di incarichi gratuiti, senza compenso, senza potere di firma, non hanno insomma alcun potere di gestione e non sono previsti nemmeno rimborsi spese. Si tratta di funzioni di studio per specifiche materie che nel caso di Guidonia, in effetti, diventano davvero selettive, come Matteo Castorino che deve monitorare il nuovo asilo di Colleverde. In compenso però c’è chi ha tra le mani tematiche di ampio respiro, è il caso dell’ex capogruppo Giuliano Santoboni che dovrà occuparsi di diritti umani. Ma ancora la polizia locale e il gioco d’azzardo a Claudio Caruso, le strade a Maurizio Celani.

I consiglieri delegati, una formula molto usata nella vicina Tivoli, dovrebbero rappresentare un supporto per gli assessori, e in questa seconda parte del mandato cinque stelle, anche una responsabilizzazione per i consiglieri che avranno modo quindi di farsi valere.

A gestire la pandemia pensano in tre: Alessandro Cocchiarella, Domenico Gigliotti e Alessandra Sabatini.

Ecco gli incarichi