Guidonia, attivo drive-in per i tamponi all’aeroporto

“Ho appena ricevuto conferma dalla Asl Roma 5 che il servizio per i tamponi Covid 19 drive-in presso l’Aeroporto Militare Alfredo Barbieri di Guidonia Montecelio è attivo dalle 14 di oggi”. Dopo l’altalena di dichiarazioni, il sindaco Michel Barbet ufficializza che da una manciata di minuti è attivo il drive-in all’aeroporto così da decongestionare quello del Car che ha causato ore di fila. “Ringrazio lo Stato Maggiore dell’Aeronautica ed il Comandante Giovanni Trebisonda per la disponibilità a fornire la struttura per questo importantissimo servizio. Un ringraziamento va anche al settore dei lavori pubblici, agli operai che hanno dato un aiuto nell’allestimento della struttura, alla Polizia Locale ed a Nvg Protezione Civile. La postazione dell’aeroporto si va ad aggiungere a quella presso il Car che resterà attiva con le modalità attuali”.