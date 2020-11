Guidonia attività in crisi, Barbet: “Un portale online per aiutarli”

È nell’incontro online con i cittadini su Zoom venerdì nel tardo pomeriggio che il sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet risponde a una serie di domande. I cittadini che accendono il microfono chiedono a Barbet se ci sono spazi per una politica meno rigida sulla Tari, lo chiedono a più riprese, il sindaco in sostanza dice di no. Tant’è che c’è forte preoccupazione per la tenuta delle attività commerciali in città, come in tutta Italia, per le conseguenze delle restrizioni imposte dai Dpcm per frenare il covid, l’ultimo in particolare colpisce bar, ristoranti, pub. Alla domanda se l’amministrazione abbia intrapreso un confronto con le realtà commerciali e quali iniziative siano in campo per loro, Barbet risponde: “L’ultimo Dpcm ha messo in sofferenza chi già da mesi era in difficoltà e aveva investito per adeguarsi alle nuove norme. Questo è un passo indietro ed è una grande sofferenza. Stiamo cercando di studiare delle iniziative. Abbiamo contatti con i commercianti e stiamo cercando soluzioni per dare visibilità alle attività commerciali, un portale web, un aiuto per l’e-commerce, uno spazio per pubblicizzarsi. L’ideale sarebbero delle manifestazioni ma ora non si possono fare. Stiamo studiando anche ipotesi di aiuti tributari ma è molto difficile perché siamo in Piano di rientro per i debiti e abbiamo poco spazio”.