Guidonia, attivi gli ambulatori pediatrici per stranieri dell’Asl Roma 5

Aperti presso i Consultori familiari di Setteville e Guidonia della Asl Roma 5 gli ambulatori pediatrici (0-14 anni) dedicati a tutti gli stranieri che sono in possesso dei tesserini Stp (Stranieri Temporaneamente Presenti) o Eni (per i cittadini comunitari), e che quindi per definizione non hanno il pediatra di libera scelta ma che hanno diritto ad assistenza medica essenziale.

Oltre ad assicurare il giusto accesso alle prestazioni sanitarie ai cittadini che non possono accedere al Ssn, l’attivazione di questo ambulatorio può intervenire in maniera importante anche a favore di una riduzione degli accessi impropri che questi pazienti fanno ai Pronto Soccorso.

Dove si trovano?

Consultorio Setteville, via Pascoli 54

orari: Venerdì – h. 9-13 – TEL. 0774-391375

Consultorio Guidonia, via dei Castagni 20/22

orari: Mercoledì – h. 9-13 – TEL. 0774-77910

Come si accede?



Previo appuntamento telefonico

Rilascio tesserini Stp/Eni

I tesserini sono rilasciati direttamente dalla Asl. Per quello Stp non viene richiesto il documento di identità, mentre per il rilascio del tesserino Eni è richiesto un documento di identità valido, come passaporto o carta di identità del paese di origine. Entrambi i tesserini hanno validità di sei mesi e sono rinnovabili per altri sei mesi.