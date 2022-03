Guidonia, Attilio Benedetti si candida come “indipendente” nel Polo Civico

Per qualcuno che, c’è qualcuno che arriva. Ore concitate per la politica di Guidonia Montecelio alle prese con la definizione degli assetti elettorali. Nel tardo pomeriggio, dopo avere fatto slittare la presentazione della candidatura a sindaco di Mauro Lombardo a data da definire, è sempre il Polo Civico a parlare per veicolare l’ingresso di Attilio Benedetti.

“Ho deciso di appoggiare il progetto del Nuovo Polo Civico e di candidarmi, come indipendente, con una delle liste della coalizione. Ritengo che per Guidonia Montecelio questa tornata elettorale rappresenti un appuntamento in cui è vietato sbagliare. La Città, dopo il disastro di questi ultimi cinque anni, non può permettersi di scegliere un’altra Amministrazione incompetente o disinteressata ai problemi dei cittadini. Guidonia Montecelio ha bisogno di un’Amministrazione seria, competente e vogliosa di operarsi per il bene della Città. Ritengo che il progetto del Nuovo Polo Civico sia l’unico che abbia queste caratteristiche e per questo ho deciso di appoggiarlo, candidandomi di nuovo”. Alle scorse elezioni era candidato con la lista civica di Emanuele Di Silvio e aveva ottenuto 74 voti.