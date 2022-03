La coalizione del campo progressista a Guidonia Montecelio si allarga a sinistra con l’ingresso di Articolo Uno che ha deciso di sostenere la candidatura a sindaco dell’avvocato Alberto Cuccuru. A comunicarlo sono il consigliere comunale Claudio Caruso e il coordinatore regionale del partito Riccardo Agostini.

“Articolo Uno ha deciso di partecipare alle prossime elezioni, e ha scelto di sostenere il candidato sindaco del centrosinistra, crediamo fortemente in Alberto Cuccuru, volto nuovo della politica guidoniana. La scelta è dettata, – continua il consigliere Claudio Caruso – sia dalla decisione di non voler far perdere un’occasione importante al centrosinistra, e sia dal fatto che al gruppo si sono uniti cittadini di centrosinistra che non appartengono ad alcun schieramento politico, ma che semplicemente vogliono lavorare per il bene della città e dei suoi abitanti, nessuno escluso. Occorre un cambio delle priorità nei programmi della futura Giunta e del prossimo Consiglio Comunale, dove la cura della persona, soprattutto delle persone più fragili e più deboli, e la lotta all’esclusione sociale costituiscano la premessa di qualsiasi atto e proposta. Per questo motivo, Articolo Uno si presenterà con una propria lista a sostegno del Candidato Sindaco Alberto Cuccuru, persona stimata e preparata, che negli anni, inoltre, ha avuto modo di maturare importanti competenze professionali”.

“Intendiamo contribuire a costruire un centrosinistra alternativo che sia unitario, largo, plurale ed inclusivo, un’alleanza di governo che sappia dialogare non soltanto con le altre forze politiche di ispirazione democratica e progressista, ma anche con i movimenti civici, con il mondo del volontariato, con l’associazionismo laico e cattolico. La lista di Articolo Uno sarà aperta a donne e uomini di espressione della società civile, – prosegue il Referente Regionale di Articolo Uno Riccardo Agostini – volta a valorizzare i criteri della competenza e della rappresentanza territoriale, la nostra campagna elettorale, sarà basata sulla collaborazione di tutti al fine di condividere e integrare progetti e idee che nascono dalle esigenze di tutti i Cittadini guidoniani. L’obiettivo è riportare, a Guidonia Montecelio, un maggior senso di comunità e di rispetto del cittadino grazie ad un centrosinistra alternativo e più unito”.