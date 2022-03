Guidonia, altri 365mila euro per i cittadini in difficoltà

“Continua la ricarica delle card soldo volte a sostenere i nostri concittadini in difficoltà economica”. Lo rendono noto dal Comune di Guidonia Montecelio. “Sarà, infatti, di circa 365mila euro (365.143,89 per la precisione) la cifra totale che sarà erogata nei prossimi giorni”.

La ricarica riguarderà i seguenti importi:

– 396,18 euro le carte da 500;

– 316,94 euro per le carte da 400;

– 237,70 euro per le carte da 300;

– 158,47 euro per le carte da 200;

Si ricorda che l’importo erogato nelle card soldo andrà speso entro il prossimo 30 Aprile.

“Come già dall’inizio della pandemia e, quindi, ormai da oltre due anni, prosegue l’azione dell’Amministrazione Comunale a sostegno dei cittadini di Guidonia Montecelio che si trovano in situazione di disagio economico legato proprio agli effetti della pandemia”- dichiara Michel Barbet, Sindaco di Guidonia Montecelio.

“Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto in questi due anni che ci hanno permesso di erogare questo contributo- prosegue Elisa Strani, Assessore ai Servizi Sociali- che ha consentito a molti concittadini di superare un momento di difficoltà economica che, come la pandemia, è accaduto improvvisamente”.

“Per la nostra Amministrazione Comunale nessuno deve rimanere indietro e, quindi, sin da subito si sono resi necessari strumenti straordinari, non soltanto per contenere la pandemia da Covid 19 da un punto di vista sanitario, ma anche per supportare la cittadinanza con un contributo reale e concreto”- conclude Matteo Castorino. Presidente della Commissione Sociale.