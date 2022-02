Guidonia aderisce alla Dmo Lazio Experience

Con la proposta di Deliberazione Consiliare, approvata ieri dal Consiglio Comunale, il Comune di Guidonia Montecelio entra a far parte della DMO (Destination Management Organization) denominata “Latium Experience”.

“Si tratta di un’associazione che raccoglie trasversalmente soggetti pubblici e privati- spiega l’Assessore al Turismo Elisa Strani- e punta, grazie al finanziamento della Regione Lazio ed al cofinanziamento dei comuni partecipanti, allo sviluppo turistico di diverse realtà del territorio laziale”.

“Guidonia Montecelio aderisce all’associazione in quanto Città di fondazione- continua Strani- proseguendo allo stesso tempo il percorso nel sistema integrato delle Città di fondazione avviato già da tempo con i Comuni dell’Agro Pontino e Romano”.

“Dopo la Dmo nata con Tivoli e i Comuni della Valle dell’Aniene, aderiamo convintamente anche a questa associazione che parte da Latina per arrivare fino a Guidonia Montecelio raccogliendo in totale 50 soggetti tra pubblici e privati. Riteniamo, infatti, che fare squadra tra enti e soggetti privati virtuosi sia la strada giusta per lo sviluppo turistico della nostra Guidonia Montecelio”- conclude il Sindaco Michel Barbet.