Guidonia, Adalberto Bertucci: “Sport e inclusione, complimenti al CVTR: che sia soltanto l’inizio”

“Quando la buona imprenditoria incontra il sociale, i frutti sono sempre dolcissimi”. Saluta con favore Adalberto Bertucci, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Guidonia Montecelio, l’evento Sedymenta organizzato dal CVTR presso lo stabilimento di Villalba di Guidonia della STR, una mattinata di festa che ha visto protagoniste le aziende del settore e le associazioni “Anco Marzio” e “Camminando con Stefano”, che entrambe si occupano di disabilità. Era presente anche il sindaco Mauro Lombardo. “Bene fa l’amministrazione ad essere presente e partecipe in questo tipo di manifestazioni, tuttavia è davvero necessario fare sempre di più sul tema dell’inclusività, usando lo sport come strumento principe”, prosegue il capogruppo, da sempre vicino al territorio e attento alle esigenze dello stesso con l’operato della associazione Anna Bertucci e della Fondazione Oreste Bertucci. “Tante le realtà sportive del territorio, altrettante quelle che supportano le famiglie dei ragazzi disabili e che offrono spazi a questi ragazzi: il nostro auspicio è che l’iniziativa del CVTR, che ringrazio personalmente, sia la prima di una lunga serie e che molte altre realtà imprenditoriali del territorio prendano spunto dall’esempio che il Centro per la Valorizzazione del Travertino Romano ha ancora una volta dato”, chiude Bertucci.